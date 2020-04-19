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Konya'daki mevsimlik tarım işçileri mesaide

Konya'nın Ereğli ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, karpuz fidesi dikerek tarımsal üretime katkı sağlıyor.

19.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:48
Konya'daki mevsimlik tarım işçileri mesaide
Konya 'nın Ereğli ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, karpuz fidesi dikerek tarımsal üretime katkı sağlıyor.
İlçedeki yaklaşık 250 mevsimlik tarım işçisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının ardından üretime hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ereğli'ye gelerek çalışan tarım işçileri, koronavirüse karşı tedbirler alarak, bir taraftan geçimini sağlarken diğer taraftan da ülke ekonomisine katkı veriyor.
Mevsimsel hava değişikliğinin göründüğü ilkbahar ayı ile ekim zamanı gelen fidelerin dikimi için tarlalarının başına giden işverenler, işçileri ile ekimlerin yanı sıra olası doğal afetlere karşı da önlemlerini alıyor.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın saha sorumlusu Enver Yeşilmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeye rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında bu ülkeye katma değer katan tarım işçilerinin muaf tutulmasından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.
Mevsimlik işçilerin koronavirüs tedbirleri
İşçilerin sağlığına ilişkin yetkililerle irtibat halinde olduklarını anlatan Yeşilmeşe, "Salgın nedeniyle virüsün tarım sektöründeki çalışanlara bulaşmaması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İş güvenliği uzmanlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda yanımızda çalıştırdığımız mevsimlik tarım işçilerin sağlıklarını da düşünmek zorundayız. Bu kapsamda tarlada çalışan işçilerinin mümkün mertebe sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske kullanmalarını, kaldıkları barınakların temizliğine dikkat ederek kendileri için temin etmiş olduğumuz dezenfektanları kullanmaları yönünde telkinlerde bulunuyoruz." diye konuştu.
"İnşallah bereketli bir yıl olacak"
Nevşehir, Adana ve Konya bölgesinde tarım sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Reşat Yeşilmeşe ise Ereğli'de karpuz, diğer şehirlerde ise patates ve soğan fidesi diktiklerini belirterek "Şu an Konya bölgesinde mevsimlik işçilerimizle, tarlamızın başında fide ekimlerimizi yapıyoruz. Diğer bölgelerde ise daha önce ekmiş olduğumuz ürünlerimizin hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu sene mevsimsel hava değişikliği nedeniyle don olaylarına karşı tedbirlerimizi alıyoruz, yağışlar güzel inşallah bereketli bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.
Yeşilmeşe, olası don olaylarına karşı sera yöntemini kullanarak mahsulleri korumaya çalıştıklarını söyledi.
İşçilerin başında çavuş olarak görev yapan Hacı Eren de koronavirüs salgınına rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Siz evde kalın, biz tarıma devam ederiz inşallah. Bizler ülkemizin hizmetinizdeyiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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