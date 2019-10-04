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Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

04.10.2019 17:13Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
Konya'nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta bulunan Özgür Parkı yakınlarında meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Yaşar S. (25) ve Duran S. ile Yusuf Ç. (35), Musa Ç. ve V.Ç.(17) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada V.Ç. (17), Yaşar S. ve Yusuf Ç. bıçak ve tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Ç. hastanedeki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay sonrası otomobillerini bırakarak kaçan şahıslardan Duran S., Musa Ç. ve tedavisi tamamlanan V.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 zanlı Akşehir Adliyesine sevk edildi. - KONYA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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