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Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Konya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.10.2019 14:04Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
Konya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertaç E. (38) emlakçı arkadaşının iş yerine gitti. Bu sırada sokak üzerinde kahvehane işleten Murat Yağcı da (36) komşu dükkan emlakçının yanına gitti. Burada karşılaşan Murat Yağcı ile Sertaç E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Sertaç E. iş yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri döndü. Sertaç E., yanında getirdiği silahla Murat Yağcı'ya ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Yağcı'yı gören arkadaşları Ertekin K. (39) ve Hasan B. de (25) Sertaç Ç'ye ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada Sertaç E. vücudunun çeşitli yerlerinden, Murat Yağcı'nın arkadaşı Hasan B. ile yoldan geçen T.Y. bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurularak ağır yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Sertaç E. ve Murat Yağcı'nın arkadaşları Ertekin K. ile Hasan B. hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Selçuklu, Yazır, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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