Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı kesinti yaşamaması yönünde enerji şirketlerine çağrıda bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısına rağmen Konya 'da iş yerini kapatan esnafın borcu nedeniyle elektriği kesildi, dükkandaki binlerce liralık gıda bozuldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf, faturasını ödeyemeyince dağıtım şirketinin gelip elektriğini kestiğini söyledi.

ÜÇ BİN LİRALIK ÜRÜN HEBA OLDU

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; restoranın kapalı olmasına rağmen fatura borcu yüzünden elektriğinin kesilmesine isyan eden Refik Keskin, "14 Mart'ta çalışanlarımı yıllık izne çıkartarak iş yerimi kapattım. İki gün sonra MEDAŞ tarafından gönderilen mesajda bin 602 lira fatura borcum olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımız 'elektrikleriniz kesilmeyecek' deyince yatırmadım. 31 Mart'ta elektriğimin kesildiğini öğrendim. Buzlukta bulunan köfte, balık gibi malzemelerin bozulduğunu gördüm. 3 bin liralık ürünüm heba oldu" dedi.

AK PARTİ'NİN ESKİ MİLLETVEKİLİ DE DOĞRULADI

Öte yandan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de MEDAŞ'ın bazı ilçelerde vatandaşın elektriğini kestiğini doğruladı. Külünk, "Konya'nın ilçelerinde MEDAŞ vatandaşın kapısına gidip elektrik kesme işlemi yapıyor. EPDK inanıyoruz ki sürece müdahale edecektir. Devletimiz mücadelede vatandaşımızın sıkıntılarını hafifletmek için attığı adımlara uyum sağlamalı MEDAŞ" dedi.