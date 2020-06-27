Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi.

27.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:44
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ahmet, Fida, Mehmet, İbrahim, Medine ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş'un cenazeleri memleketi Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinin Yukarı Yazıcı Mahallesi'ne getirildi.
Yukarı Yazıcı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında cenaze yakınları gözyaşı döktü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenaze törenine ölenlerin yakınları ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız katıldı.
Vali Erin, cenaze yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Konya'nın Yunak ilçesinde dün tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Konya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Yunak, Konya, Güncel, Haber

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