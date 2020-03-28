Konya'daki 'Vefa Sosyal Destek' grupları, günde 2 bin 500 kişiye ulaşıyor

Konya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını gideriyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, kaymakamlıkların koordinesinde bulunan belediye, emniyet, jandarma ve AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor.

Sınırlandırma kapsamında bulunan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırdı.

Konya'daki 31 ilçede oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" vasıtasıyla anlık ihtiyaçları giderilen vatandaşlara, ihtiyaç halinde gıda kolisi yardımı da yapılıyor.

Bu kapsamda, Konya merkez ve 31 ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin tespit ettiği ailelere 2 bin yardım kolisi dağıtıldı.

Kaynak: AA