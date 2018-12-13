Konya'dan Ankara'ya Gidecek Yht Seferi İptal Edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 10:29



13 Aralık 2018 Perşembe 10:29

Konya'dan Ankara'ya gidecek YHT seferi iptal edildiAnkara'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kaza yapmasının ardından Konya'dan Ankara'ya gidecek olan tren seferi iptal edildi.Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, saat 06.30'da Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Kazanın ardından Konya'dan Ankara'ya gidecek olan saat 09.15'deki yüksek hızlı tren seferi iptal edildi. Tren seferinin iptal olduğunu öğrenen yolculardan bazıları beklemeyi sürdürürken, bazıları da gardan ayrıldı.Ankara'daki kazaya karışan trenin Konya'dan karşılığı olan saat 06.30'daki yüksek hızlı trenin ise Polatlı'ya kadar gidebildiği öğrenildi. Gün içerisindeki diğer seferlerinin de kaza bölgesindeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi.