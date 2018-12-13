Konya'dan Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Seferleri Başladı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:51



13 Aralık 2018 Perşembe 14:51

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı kazanın ardından Konya'dan Ankara'ya iptal olan tren seferleri yeniden başladı.Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere saat 06.30'da hareket Yüksek Hızlı Tren 06.36'da Marşandiz İstasyonu girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından karşılıklı yapılan Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi. Kaza sonrası sabah saatlerinde seferlerin iptal edilmesiyle Konya Tren Garı boş kalırken, seferler tekrar başladı. Saat 14.10'da Konya'dan Ankara'ya hareket edecek trenin yolcuları ellerinde valizleriyle gara geldi. Yüksek Hızlı Tren yolcuları, kazada hayatını kaybedenlere ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralananlara şifa dilediğinde bulundu.Yüksek Hızlı Tren kalkış saati olan 14.10'da Ankara'ya gitmek üzere Konya Gar'dan hareket etti. Konya'dan Ankara'ya karşılıklı olarak her gün 7 defa Yüksek Hızlı Tren seferi yapılıyor. - KONYA