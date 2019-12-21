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Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu

Konya'dan dün çalınan otomobil, Karaman'da bir evin önünde park halinde bulundu.

21.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:33 Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu
'dan dün çalınan otomobil, 'da bir evin önünde park halinde bulundu. Polis, otomobili satın aldığını söyleyen ve çok sayıda sabıkası bulunan şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Konya'dan çalınan 42 CSS 17 plakalı otomobilin aynı gece yarısı kent merkezinde bir yakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, otomobili Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokak üzerinde bir evin önünde park halinde iken buldu. Ekipler yaptıkları araştırmada otomobili satın aldığını söyleyen S.P'yi (19) yakaladı. Gözaltına alınan S.P. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şahsın çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Hırsızlık zanlısının annesi ise orada bulunanlara oğlunun, kendisine arabayı 2 bin liraya satın aldığını söylediğini anlattı.

Olay yeri inceleme ekibi araçta parmak izi çalışması yaparken, araç, sahibine teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü. - KARAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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