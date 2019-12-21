Haberler » Güncel » Konya'dan çalınan otomobil karaman'da bulundu - Haber

Konya'dan çalınan otomobil karaman'da bulundu

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulunduKONYA'da, çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu.

21.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:14
'dan çalınan otomobil 'da bulundu
KONYA'da, çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu. Otomobili kullanan Süleyman P. (19) gözaltına alınırken, şüpheli aracı satın aldığını ancak resmi işlem yaptırmadığını söyledi.
Olay, dün, Karatay ilçesinde meydana geldi. E.P., polisi arayıp, 42 CCS 17 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu. ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, otomobilin saat 23.00 sıralarında, Bucakışla köyü yolu üzerindeki PTS kameralarından geçtiğini ve Karaman'a doğru gittiğini tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aracı, Karaman'da takibe aldı.
Polis, 110 saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceleyip, otomobilin Bahçelievler Mahallesi'ne girdiğini ve hala burada olduğunu belirledi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede çalınan otomobili park halinde buldu. Bölgede bekleyen polis, otomobili almaya gelen Süleyman P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Süleyman P. polisteki ifadesinde, otomobili Konya'dan satın aldığını ancak resmi işlemlerini yaptırmadığını, otomobilin kontağının ve evrakının kendisinde bulunduğunu söyledi.
Otomobil, yapılan incelemelerinin ardından ruhsat sahibi E.P.'ye teslim edildi.
Konya'dan çalınan otomobil karaman'da bulundu

Karaman, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:35   Kozan'a şehit ateşi düştü - Haber
20:35   Çorum tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Haber
20:33   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti - Haber
20:33   Büyükelçi Al-Zawawi, Suriyelilere yardım dağıttı - Haber
20:32   TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek" - Haber
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
21.12.2019 20:41:26