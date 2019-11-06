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Konya'dan gönderilen tıbbi yardımlar Novi Pazar'a ulaştı

Konya'dan gönderilen 11 tır tıbbi yardım malzemesi Novi Pazar şehrine ulaştı.

06.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:23 Konya'dan gönderilen tıbbi yardımlar Novi Pazar'a ulaştı
Konya'dan gönderilen 11 tır tıbbi yardım malzemesi Novi Pazar şehrine ulaştı.

Kızılay Selçuklu Şubesinin Türk Kızılayı Genel Merkezi öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği yardım kampanyası kapsamında 2 milyon lira değerindeki 11 tır tıbbi yardım malzemesi Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a ulaştı. Novi Pazar Hastanesine gönderilen tıbbı malzemelerin kurulumu yapılarak kullanımına başlandı.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, son 5 yılda Kızılay'ın çok büyük bir ivme yakaladığını, din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin 51 ülkede temsilcilikler açılarak nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa orada olduklarını söyledi.

Selçuklu Şubesinin açılışı ile birlikte yardım malzemelerinin Novi Pazar'a uğurlandığını hatırlatan Hüseyin Can, iki mutluluğu aynı anda yaşadıklarını kaydetti.

Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal ise, "Müslüman Boşnak kardeşlerimize tıbbi yardım desteğinde bulunduk. Tüm paydaşlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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