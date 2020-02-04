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Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Konya'da İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:52Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi
'da için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.
Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği tarafından İdlib için başlatılan kampanyaya vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi.
Yardımseverlerden toplanan 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler, 2 tır içme suyu da kolilere yerleştirildikten sonra 4 tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.
Dernek Başkanı Osman Demirci, yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek verildiğini söyledi.
Yardımların toplanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Demirci, şunları kaydetti:
"Gönüllülerimiz ile birlikte gece gündüz çalışarak Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği olarak şehrimizin adına hemşehrilerimiz ile İdlib'de yaşanan insanı krizden etkilenen Suriyeli savaş mağduru ailelere destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler ve 2 tır içme suyu yüklü toplam 4 tırı mazlum kardeşlerimize ulaştırmak amacı ile yolcu ettik."

Konya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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