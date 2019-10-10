Haberler » Güncel » Konya'dan Mehmetçiğe 'Fetih Sureli' destek

Konya'dan Mehmetçiğe 'Fetih Sureli' destek

Konya'da birçok noktada bulunan elektronik yön ve bilgilendirme levhalarına Fetih Suresi'nin 3. ayeti yazılarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı verildi.

10.10.2019 17:22Konya'dan Mehmetçiğe 'Fetih Sureli' destek
Konya'da birçok noktada bulunan elektronik yön ve bilgilendirme levhalarına Fetih Suresi'nin 3. ayeti yazılarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce şehir genelinde 55 farklı noktada faaliyet geçen elektronik yön ve bilgilendirme levhaları bu kez Mehmetçiğe destek mesajı verdi. Elektronik levhalarda Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için Fetih Suresi'nin, "Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin" ayeti yer aldı.

Tabelalardaki ayeti gören vatandaşlar, harekata verdikleri desteği ifade ederek, projeyi beğendiklerini söyledi. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:55 Salihli'de şehit acısı (2)
19:54 Diyarbakır'da hdp'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale
19:54 Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf
19:53 Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:46 Rektör Aydın: "Barış Pınarı Harekâtı'nı tüm kalbimizle ve dualarımızla destekliyoruz"
19:52 Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı
19:50 Akçakale kaymakamlığına roketin düşme anı
10.10.2019 19:56:29