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Konya Derebucak'taki depremde 10 bina hasar gördü

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 10 binanın hasar gördüğü belirlendi.

24.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:08Konya Derebucak'taki depremde 10 bina hasar gördü
'nın ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 10 binanın hasar gördüğü belirlendi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ve Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa dün ilçede 4.5 büyüklüğünde, 14.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgede 9 az hasarlı, 1 ağır hasarlı olmak üzere 10 binanın hasar gördüğü tespit edildi. Az hasarlı binalardan 8 tanesinin Göynem Mahallesi'nde, 1 tanesinin Pınarbaşı Mahallesi'nde, 1 ağır hasarlı binanın ise yine Pınarbaşı Mahallesi'nde olduğu belirlendi. An itibariyle hasar tespit çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi. Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binada 5 kişinin kiracı olarak ikamet ettiği, bunların 3 tanesinin çocuklardan, diğerleri anne ve babadan oluştuğu, çocukların yaşlarının sırasıyla 3,7 ve 13 olduğu, 3 yaşındaki çocuğun alerji hastası olduğu ve mamayla beslendiği öğrenildi.

Öte yandan mağdur olan bu 5 kişinin, Pınarbaşı Mahallesi'nde Derebucak Belediyesine ait 3 oda, banyo ve tuvaleti olan boş bir eve yerleştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA

Derebucak, Deprem, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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