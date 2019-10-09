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Konya dernek adı altındaki kumarhaneye baskın

Dernek adı altındaki kumarhaneye baskınKonya'da bir derneğe polis tarafından yapılan baskında 52 kişi hakkında kumar oynadığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

09.10.2019 12:53
Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın
Konya'da bir derneğe polis tarafından yapılan baskında 52 kişi hakkında kumar oynadığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldı. Tombala makinesini saklayan 1 kişi de gözaltına alındı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ferhuniye Mahallesi'ndeki Derekonağı Sosyal Yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Ardından derneğe dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı öne sürülen 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Dernekteki tombala makinesini bodrum katına saklamaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı. Tombala makinesine ile özel bölümü gizlenilmiş av tüfeği ile fişeklere el konulup, dernek mühürlendi.
Konya dernek adı altındaki kumarhaneye baskın

Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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