Konya Destici "Hdp Eş Başkanının Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Adım Atacağız"

Destici: "HDP
Eş Başkanının dokunulmazlığının kaldırılması için adım atacağız"
BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
, HDP EŞ Başkanı Sezai Temelli
'nin grup toplantısında "Kürdistan'ı kazanacağız. Batıda AKP
ve MHP
'yi kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bu sözlerin HDP'nin kapatılmasına yeterli olacağını ifade eden Destici, "Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye
'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeterde artar. Şimdi mecliste bütün milletvekillerine, gruplarına sesleniyorum. Ne duruyorsunuz kardeşim? Biz Büyük Birlik Partisi
olarak, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkartılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar hepimiz göreceğiz." dedi. BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya
'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda partililerine seslenen Destici, seçimlerde kazanabilecekleri belediyelerden aday gösterdiklerini ve diğer partiler gibi hazineden seçim yardımı almadıkları için kıt kanaat seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Daha önce yapılan çözüm sürecini eleştiren Destici, bugün de bazı hataların yapıldığını ve Kürtlerin, terör örgütü PKK
'nın siyasi uzantısı olan partinin tuzağına düşürüldüğünü belirtti. Bunun için önlemler alınması gerektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi:
"Bugünde yapılan hatalar ve eksiklikler var. Bir kere, oradaki kardeşlerimizin, özellikle Kürt kökenli kardeşlerimizin, PKK'nın siyasi bölücülerinin tuzağına düşmemesi, onların yanında yer almaması için ciddi önlemler paketi açıklanmalı, uygulanmaya konulmalı ve tedbirler alınmalı. En önemlisi de o bölgedeki insanlar şunun farkına varmalı; ne bugün, ne yarın asla ve kat'a terör örgütünün uzantısı siyasi bölücülere, bu ülkede hak tanınmayacak ve dolayısıyla devlet buna müsaade etmeyecek. Oradaki vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun çok açık ve net bir şekilde her ortamda vurgulanması lazım. Gelecekle ilgili o bölgede yaşayan insanlarımız hiçbir endişesi olmaması lazım. Yarın, bugün belediyeyi PKK'nın siyasi uzantısı kazanırsa, iş için, AŞ için, bir takım gereksinimler için onlara gitmek zorunda kalırızı, aklından çıkaracak ya da devlet gün gelir, bunlarla geçmişte olduğu gibi masaya oturur dedirtmeyeceğiz. Yok kardeşim böyle bir şey asla olmayacak."
Terör örgütünün belinin kırıldığını ve bundan sonra hepsinin temizlenmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Ya terörden vazgeçecek, ya terörü desteklemekten vazgeçecek, ya da yok olacak." dedi.
HDP'NİN KAPATILMASI VE TEMELLİ'NİN DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI
Destici, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısında "Kürdistan'ı kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'yi kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için adım atacaklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:
"Bakın aslında, şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olan siyasi partinin Türkiye'de faaliyette olmaması lazım. Çünkü açıktan terörü destekliyor. Açıktan teröristlerle birlikte olduğunu ifade ediyor. Çıkıyor eş başkanları ne diyor; 'Kürdistan'ı kazanacağız. Batı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın karşısında en güçlü kim varsa onları desteleyeceğiz' diyor. Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeterde artar. Şimdi mecliste bütün milletvekillerine, gruplarına sesleniyorum. Ne duruyorsunuz kardeşim? Biz Büyük Birlik Partisi olarak, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkartılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar hepimiz göreceğiz."
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Kaynak: DHA