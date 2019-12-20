Haberler » kultur-sanat » Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da 'Kasetçi' oyununu sahneledi - Haberler

Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Kasetçi" oyununu sahneledi

Konya Devlet Tiyatrosu "Kasetçi" adlı oyunu Malatya'da tiyatroseverlerle buluşturdu.

20.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:40 Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da
Devlet Tiyatrosu "Kasetçi" adlı oyunu 'da tiyatroseverlerle buluşturdu.
Yılmaz Gruda'nın yazdığı, Alpay Ulusoy'un yönettiği oyun Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Oyun, "taşı toprağı altın" düşüncesiyle, içlerinde binbir umutla Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'a göç eden Anadolu insanının bu büyük şehirde işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşılaşması, hiçbir şeyin aslında umdukları gibi olamaması ve bütün hayallerinin yıkılmasını anlatıyor.
Bir yandan yıkılan umutlar, diğer taraftan aşk ve sevginin yeşerttiği yeni hayaller ve umutları konu edinen oyunda, İstanbul'a göç eden insanların, gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmaları ve hayatta kalmak için verdikleri yaşam mücadelesi gözler önüne seriliyor.
Yönetmen yardımcılığını Özgür Baş, dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müziğini Gürkan Çakıcı, kareografiyi Yener Turan'ın yaptığı oyunda, Özgür Keçeci, Gülsüm Çiçekci, Deniz Yuca, Tolga Karasu, Yiğit Gümüşada, Özgür Baş, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Gülesin Gelenbevi, Erdem Şenses, Ramazan Yıldız, İlayda Alakoç Ünel, Berkay Beder, Aytül Keçeci, Fatih Yağlıcan, Melisa Dülger, Eda Çimen, Servet Bayrakdar, Gökhan Akdeniz, Oğuz İdris Can rol aldı.
Oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Devlet Tiyatroları, Malatya, Konya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

23:18   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB... - Haberler
23:16   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve... - Haberler
23:03   Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi - Haberler
23:02   Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Haberler
23:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Haberler
22:10   İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Haberler
21:16   Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
20.12.2019 23:22:21