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Konya Devlet Tiyatrosu Zonguldak'ta 'perde' diyecek

Zonguldak Devlet Tiyatrosu Konya Devlet Tiyatrosunu ağırlayacak.

26.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:20Konya Devlet Tiyatrosu Zonguldak'ta 'perde' diyecek
Devlet Tiyatrosu Devlet Tiyatrosunu ağırlayacak.

Zonguldak Devlet Tiyatrosu 29 Kasım Cuma 20.00 ve 30 Kasım Cumartesi 14: 00 ve 20.00 saatlerinde Konya Devlet Tiyatrosunun "Gün Anneme Gebe - Nefes" adlı oyun sahnelenecek 2 Perdeden oluşan oyun 1 saat 15 dakika sürecek. İki farklı oyun olarak sahnelenecek oyunda "Gün Anneme Gebe" adlı oyunun yazarı Ceren Olpak, Nefes adlı oyunun yazarı ise Gülsüm Çiçekçi yaparken oyunun yönetmenliği ise Defne Yalnız yapacak.

İki farklı oyun şekilde sahnelenecek oyunun konusu ise "Gün Anneme Gebe, "Gelecek konukları için telaşla hazırlık yapan Serpil, bir taraftan geçmişini sorgulamaya başlar ve beklenmedik bir şekilde kendisiyle yüzleşir."

Nefes, "Yaşam ve ölüm arasına sıkışmış sancılı bir sorgu dönemi geçiren kadının gerçek hikayesini anlatıyor."

Oyunun oyuncuları ise Anne/ Serpil A. Şebnem Büyükkalkan yapıyor. - ZONGULDAK

Devlet Tiyatroları, Zonguldak, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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