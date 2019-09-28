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Konya devrilen tomruk yüklü tır alev aldı, sürücü öldü

Devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı, sürücü öldüKonya'da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi.

28.09.2019 11:23
Devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı, sürücü öldü
Konya'da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi. Kaza sonrası alev alan TIR'ın sürücüsü Hamdi Tunçel, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya- Aksaray Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Aksaray yönüne giden Hamdi Tunçel idaresindeki 68 AAS 208 plakalı TIR, kontrolden çıkıp menfeze devrildi. Kaza sonrası TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı TIR'ın kabininde sıkışan Hamdi Tunçel, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bu sırada sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya devrilen tomruk yüklü tır alev aldı, sürücü öldü

Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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