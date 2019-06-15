15.06.2019 14:51
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KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
Kaynak: DHA
Konya, Kulu, Güncel

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