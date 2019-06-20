(KONYA DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI

KONYA'da doğalgaz arızasını gidermeye çalışan işçiAhmet Koyuncu
, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.
Olay, bugün saat 12.15 sıralarında merkezKaratay
ilçesiTatlıcak
Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz dağıtım şirketinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde arıza bildiriminde bulunulan belediyeye ait otobüs bakım tesislerine gitti. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yaptıkları kontrollerde gaz kaçağı olduğunu tespit etti. İşçilerden Ahmet Koyuncu, gaz kaçağını gidermeye çalıştğı sırada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında yerinden fırlayan doğalgaz borusu Koyuncu'nun başına isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Ahmet Koyuncu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardındanKonya Numune Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis
, olayın meydana geldiği bölgede gaz kaçağı olması sebebiyle geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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