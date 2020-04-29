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KONYA Drift yapan 20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem 'koronavirüs' cezası

Drift yapan 20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem 'koronavirüs' cezasıKONYA'da, otomobili ile drift yapıp, bu anlarda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Y.D.

29.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:57
Drift yapan 20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem 'koronavirüs' cezası
KONYA'da, otomobili ile drift yapıp, bu anlarda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Y.D.'ye 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yaptığı anlardan görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, drift yapanın Y.D. olduğunu belirleyip, kısa sürede yakaladı. Y.D.'ye 'drift atmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereğince hakkında adli işlem başlatıldı. Y.D. hakkında ayrıca 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldığı belirtildi. KONYA Drift yapan 20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem ’koronavirüs’ cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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