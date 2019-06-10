10.06.2019 14:03
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KONYA Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezasıKonya'nın Karatay ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cumartesi günü merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahellesi Üçler Caddesi üzerinde drift yapan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis, bir vatandaşın çektiği görüntüden yola çıkarak aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Plakadan otomobilin sürücüsüne ulaşan polis, ismi belirtilmeyen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesti. KONYA Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
Kaynak: DHA
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