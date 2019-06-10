KONYA Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası Konya
'nın Karatay
ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cumartesi günü merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahellesi Üçler
Caddesi üzerinde drift yapan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis
, bir vatandaşın çektiği görüntüden yola çıkarak aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Plakadan otomobilin sürücüsüne ulaşan polis, ismi belirtilmeyen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesti.
Kaynak: DHA
Güncel