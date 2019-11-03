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Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kameradaKonya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

03.11.2019 19:03
Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada
Konya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Güncel

Kaynak: DHA


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