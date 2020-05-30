KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dediKONYA'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi.

30.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:33
Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi
KONYA'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi. Sürücü, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Arabam kaydı" diye kendini savundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda otomobili ile drift yaptığı tespit edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede otomobil ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye 'drift yapmak' maddesi gereğince 6 bin 141 TL ceza kesildi. Olayı bilerek ve isteyerek yapmadığını ileri süren sürücü, "Petrol içerisindeki bendim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Zaten yapabilen de bir insan değilim. Arabam kaydı. Yaptığımdan pişmanım" diyerek kendini savundu. KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca ’Arabam kaydı’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran’da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son Dakika: 1 Haziran’da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kasap Nusret Gökçe’nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Diyarbakır’da ’Dur’ ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Haberler››Güncel››KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: Şehit polis Atakan Arslan'ın ailesine acı haber ulaştı - Haber 19:28: Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu yürürlükten kaldırıldı - Haber 19:27: Kahramanmaraş'ta borç- alacak kavgası: 1 yaralı - Haber 19:27: Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31... - Haber 19:27: Adıyaman'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Haber 18:52: 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek - Haber 18:30: Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak - Ekonomi 18:27: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı - Ekonomi 16:53: Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti - Haber