02.07.2019 10:22
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KONYA Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza

Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira cezaKonya'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam, 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza
Konya 'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam, 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde geçen pazar günü, belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla 'drift'(araçları kendi etrafından döndürmek) yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi. Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K.'ya 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.KONYA Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza
Kaynak: DHA
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