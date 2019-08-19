Haberler» Güncel» Haber

KONYA DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFTE 5 BİN LİRA CEZA

KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.

19.08.2019 16:38
KONYA DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFTE 5 BİN LİRA CEZA
KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakayış Caddesi'nde, düğün konvoyunda otomobille drift yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasını belirlenince drift yapan sürücünün Sefa K. olduğu tespit edildi. Polis, Sefa K.'ye, drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liralık para cezası kesip, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Otomobil ise trafikten men edildi.
KONYA DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFTE 5 BİN LİRA CEZA

Konya Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32   İnönü Mağarası'nda kazı çalışmaları
18:31   Trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Dursun, Ahlat'ta incelemelerde bulunmuştu
18:31   Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
18:30   Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi
18:30   Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
18:29   DHA YURT BÜLTENİ-13
18:28   Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması