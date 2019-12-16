Haberler » Güncel » Konya 'dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı - Haber

Konya 'dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralıKonya'da 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

16.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32
'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı
'da 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan uyruklu Muhammed El Neccar (26), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında bir ekip otosuna çarparak, polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralanmasına neden olan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Meram ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, 10 ayrı suçtan hakkında arama kararu bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı. Polis memuru Oktay ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı. Polis, kısa süre sonra Muhammed El Neccar'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında polisin durdurmak için tabanca ile ateş etmesi üzerine kolundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen El Neccar, emniyete götürüldü.
Konya 'dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı

Suriye, Konya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38 Kocaeli kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis-arşiv - Haber
17:38 Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Haber
17:36 Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava - Haber
17:33 Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Haber
17:33 SGM'de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:48:10