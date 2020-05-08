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KONYA Durdurulan kamyonda 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Durdurulan kamyonda 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildiKONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.

08.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:53
Durdurulan kamyonda 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu şüphe üzerine kent merkezi girişinde durdurdu. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda arama yapan polis, karton bardak kolilerinin arasına gizlenmiş, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 590 koli ve 29 bin 500 kutu içinde 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı boş sigara kağıdı (makaron) ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Operasyon anları ise drone ile anbean görüntülendi.
( KONYA Durdurulan kamyonda 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

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