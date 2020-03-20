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KONYA Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem

Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlemKONYA'nın Seydişehir ilçesinde bazı eczaneler koronavirüse önlem amaçlı tezgah ile müşterilerinin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı.

20.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:41
Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bazı eczaneler koronavirüse önlem amaçlı tezgah ile müşterilerinin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı.
Koronavirüs salgının yayılMasının ardından iş yerleri de kendileri önlem almaya başladı. Seydişehir ilçesinde de bir eczane, koronavirüse karşı önlem amaçlı tezgah ile müşterinin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. Müşteriler de ilaç ve ödemeyi naylonda açtıkları pencereden yapıyor.
Müşterilerle kendi alanlarını ayırdıklarını ifade eden eczane çalışanı Özkan Savan, şunları söyledi:
"Dünya gündeminde olan 'Kovit- 19' hastalığıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ülkemizde de bu sıkıntıyı ciddi anlamda hissetmeye başladık. Bu konuda en büyük etkilenen kesim eczaneler ve hastaneler. Bir tedbir almamız gerekiyordu.. Biz de böyle bir formül geliştirdik. Eczaneye gelen misafirlerimizin daha güvende olmaları ve sağlığı için böyle bir steril ortam oluşturduk. Burayı sık sık steril ediyoruz. Onların daha güvenli olmalarını sağlıyoruz." dedi. KONYA Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem

Kaynak: DHA

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İç Anadol bölgesi ili KONYA Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem
Etiketler : Koronavirüs, Seydişehir, Güncel

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