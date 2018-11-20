Konya Ehliyetsiz Sürücü Karşı Şeride Geçip Otomobille Çarpıştı 3 Yaralı

20 Kasım 2018 Salı 18:11



20 Kasım 2018 Salı 18:11

Ehliyetsiz sürücü karşı şeride geçip otomobille çarpıştı 3 yaralıKONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Ali E. (17), yönetimindeki otomobille, karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ali E.'nin otomobilinden fırlayıp aracın altında kalan ve yaralanmayan yavru köpek ise polis tarafından kurtarıldı.Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 42 LY 592 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtarına uymayıp, karşı şeride geçip kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra karşısından gelen Osman Dede (51) idaresindeki 42 PC 778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Dere ve Ali E. ile yanında bulunan Nusret Enes Demir (18) yaralandı.YAVRU KÖPEĞİ POLİS KURTARDIKaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Ali E.'nin ehliyetsiz ve olduğu ortaya çıktı.Ali E.'nin otomobilinde bulunan 2 yavru köpekten biri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Araç altında kalan köpek, polis tarafından kurtarıldı. Polis, yara almadan kurtulan iki köpeği kaza yerinden uzaklaştırıp kaldırım kenarına bıraktı. Çevredekilerde köpeklere ekmekle beslemeye çalıştı. Köpekler, Ali E.'nin yakınları tarafından kaza yerinden götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.