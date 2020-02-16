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Konya elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandıKONYA'nın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türker Çakmak, yaralandı.

16.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:54
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandı
KONYA'nın ilçesinde, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türker Çakmak, yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Türkmen Caddesi Kesimhane mevkiinde meydana geldi. Türker Çakmak yönetimindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücü Türker Çakmak yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandı

Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA


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