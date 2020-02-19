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KONYA Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandıKONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

19.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:15KONYA Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi  sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat  Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Kısa süren kovalamaca sonucu minibüsteki S.Y, kardeşi B.Y ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu. 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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