10.06.2019 10:04
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KONYA Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtulduKonya'nın Meram ilçesinde elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan gence hafif ticari araç çarptı.

Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Konya'nın Meram ilçesinde elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan gence hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, 6 Haziran günü saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç, hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir hafif ticari araç ise yerdeki gence çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırarak önündeki araca çarptı. Yaralı gencin yardımına diğer araç sürücüleri koştu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. KONYA Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: DHA
Konya, Meram, Güncel