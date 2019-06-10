KONYA Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu Konya
'nın Meram
ilçesinde elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan gence hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, 6 Haziran
günü saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya
Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç, hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir hafif ticari araç ise yerdeki gence çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırarak önündeki araca çarptı. Yaralı gencin yardımına diğer araç sürücüleri koştu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: DHA
Konya
, Meram
, Güncel