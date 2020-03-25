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Konya Emniyet Müdürü Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın babası emekli polis memuru Selahattin Aydın Antalya'da toprağa verildi.

25.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:42
Konya Emniyet Müdürü Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın 'ın babası emekli polis memuru Selahattin Aydın Antalya 'da toprağa verildi.
Uncalı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Emniyet Müdürü Aydın, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet mensupları ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Konya, Aydın, Güncel

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