Haberler » Spor » Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

Motokros alanından görüntüler Yarışların başlaması Yarışan sporcular Paramotor ve microlight gösterileri Konya Enduro Fest 2019 Yarışları Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019...

20.10.2019 18:42

Motokros alanından görüntüler

Yarışların başlaması

Yarışan sporcular

Paramotor ve microlight gösterileri

Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları tamamlandı.

Festivale, farklı illerden yaklaşık 60 sporcu katıldı.

Taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışlar yapıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki pistin Türkiye'de en büyük enduro pisti olduğunu belirterek bütün yarışmacılar başarılar diledi.

Etkinlikte yamaç paraşütü, paramotor ve microlight gösterileri de yapıldı.

Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

Konya Valiliği, Selçuklu, Konya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:48 Beşiktaş Kulübünün kongresi
18:46 Çaykur Rizespor: 5-2
18:46 Yenişehir Triatlonu sona erdi
18:44 Konya Enduro Fest 2019 yarışları nefes kesti
18:42 Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
18:34 TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Girenspor: 0
18:38 15. Dünya Wushu Şampiyonası
20.10.2019 18:49:42