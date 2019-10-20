Motokros alanından görüntüler
Yarışların başlaması
Yarışan sporcular
Paramotor ve microlight gösterileri
Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları tamamlandı.
Festivale, farklı illerden yaklaşık 60 sporcu katıldı.
Taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışlar yapıldı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki pistin Türkiye'de en büyük enduro pisti olduğunu belirterek bütün yarışmacılar başarılar diledi.
Etkinlikte yamaç paraşütü, paramotor ve microlight gösterileri de yapıldı.