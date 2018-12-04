Konya 'Engelliler' İçin Farkındalık Oluşturmak Amacıyla İşaret Diliyle 'Hayat Sevince Güzel' Klibi

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğretmen, öğrenci ve velileri; toplumun engellilere yönelik ön yargılarını yıkmak ve farkında oluşturmak için işaret diliyle 'Hayat Sevince Güzel' şarkısına klip hazırladı.
Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, toplumun engelli bireylere karşı olan ön yargılarını ortadan kaldırmak ve farkındalık oluşturmak için klip hazırladı. 'Hayat Sevince Güzel' şarkısı için hazırlanarak ve kentin farklı noktalarında çekilen klip, işaret diliyle söylendi. Öğrenci ve velilerinde destek olduğu klip, sosyal medyaya yayınlandı.
Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha İncer, toplumun engelli bireylere yönelik ön yargısının yıkılması gerektiğini belirtti. Bunu yapmak için öğretmen arkadaşlarıyla yola çıktıklarını ifade eden İncer, şunları söyledi
Okul öğretmenleri olarak, toplumun zihnindeki ön yargıları nasıl yıkarız diye yola çıktı. Bu ön yargılardan da görmezden gelerek, kulaklarımızı tıkayarak, üzerini örterek ya da konuşmayı kapatarak değil. Farkında olarak ve tüm toplumunda farkında olmasını sağlayarak kurtulabiliriz. Bu düşünceyle yola çıktık ve engel tanımıyoruz, dedik. Aynı zamanda şehrimizi de tanıtmak istedik. Farklı noktalarda çekimler yaparak yine farkındalık oluşturmak istedik. Çekimler sırasında gruplar halinde insanlar bizim yanımıza gelip, ne çektiğimizi soruyorlardı. Amacımız. toplumun engellilere olan farkındalığını artırmaktı. Biz, şarkımızda olduğu gibi 'Hayat Sevince Güzel' diyoruz. Toplumda ön yargıları yıkıp, tüm insanları kucaklayarak, herkese eşit bir şekilde davranarak aramızda engel yok, diyoruz.
Konya
04 Aralık 2018 Salı 14:08