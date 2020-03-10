Menü
Haberler ›› Güncel ››KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 - Güncel

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 (EKİYLE)

10.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:11
KONYA Ereğli ve Halkapınar 'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 (EKİYLE)
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2

Kaynak: DHA

Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi Güncel
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi