KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 (EKİYLE)
10.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:11
KONYA Ereğli ve Halkapınar 'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 (EKİYLE)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2
Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Güncel
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