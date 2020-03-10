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KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:42
KONYA Ereğli ve Halkapınar 'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3

Kaynak: DHA

Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Güncel
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