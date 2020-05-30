KONYA-Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı

Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandıKONYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş G.'yi (23) bacaklarından vurarak yaralayan Tamer G. (37), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

30.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:28
Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı
KONYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş G.'yi (23) bacaklarından vurarak yaralayan Tamer G. (37), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Tamer G., eşini kendisini aldattığı için vurduğunu öne sürerken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanıp konulduğu cezaevinden izinli çıkan Tamer G., boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırımda yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kiraladığı otomobille gelen Tamer G.'nin kaldırımda yürüyen eşini pompalı tüfekle vurması, Özge Taş G.'nin ise yerde sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.
SAVCIYA MEKTUP BIRAKTI
Tamer G.'nin, olay yerinden kaçtığı otomobil, Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu. Otomobilde inceleme yapan polis, suç aleti tüfek ile mektuplar buldu. Tamer G.'nin, 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi. Tamer G. mektubun devamında, eşinin daha önce dini nikah ile birlikte yaşadığı kişi ile sosyal medya hesapları üzerinden görüştüğünü, eşinin kabul etmemesine rağmen kendisinin telefonuna kurduğu bir takip sistemi ile ikisinin sabah saatlerine kadar görüştüğünü tespit ettiğini, bu konuşmalarının çıktısını da bıraktığını kaleme aldı.
SAKLANDIĞI ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
Tamer G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına aldı. Tamer G. emniyetteki ifadesinde, gazinoda çalışırken tanıştığı eşiyle evlendiğini, cezaevine girince de kendisini aldattığını öne sürdü. Olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ileri süren Tamer G., eşini korkutmak amaçlı vurduğunu söyledi. Tamer G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. KONYA-Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Köprübaşı, Karatay, Güncel, Haber

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