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KONYA Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi

Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi KONYA'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerindeki yüzük ve 335 lira para çalan nakliyat firması çalışanı Ali A. (19), polis tarafından gözaltına alındı.

22.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:10
Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi KONYA'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerindeki yüzük ve 335 lira para çalan nakliyat firması çalışanı Ali A. (19), polis tarafından gözaltına alındı. Ali A. kendisini, şeytana uydum diyerek savundu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde meydana meydana geldi. İddiaya göre G.Ö., eşyalarının taşınması için bir nakliyat firması ile anlaştı. Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı. G.Ö. bu esnada eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ve 335 liranın kayıp olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşya taşıyan personelin ifadelerine başvurdu. Polis , çalışanlardan Ali A.'nın hareketlerinden ve çelişkili ifade vermesinden şüphelendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali A. yüzüğü ve paraları kendisinin çaldığını söyleyerek, çaldığı malzemeleri polise teslim etti. Ali A.'nın polisteki ifadesinde, 'Şeytana uyup, çaldım. Pİşmanım'dediği öğrenildi. Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. KONYA Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, ’şeytana uydum’ dedi

Kaynak: DHA

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KONYA Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi
Etiketler : Meram, Polis, Güncel

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