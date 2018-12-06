Konya Etli Ekmek, 800 Yıldır Konya'da Üretiliyor

06 Aralık 2018 Perşembe 11:06



06 Aralık 2018 Perşembe 11:06

Konya'nın yöresel meşhur tatları arasında yer alan ve 'coğrafi işaret tescili' alan etli ekmek, son günlerde 'Sivas'a mı, yoksa Konya'ya mı', ait olduğu yönünde tartışma konusu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin bin 200'lü yıllardan itibaren Konya'da üretildiğini belirtti. Seçim, 1923 yılında ilk defa Konya'daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıp, tanınmaya başladığını, 1939 yılından itibaren de sadece elti ekmek üreten işletmelerin açıldığnı ve 2 yıl önce 'coğrafi işaret tescili' alındığını kaydetti.Konya'nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan etli ekmek, son günlerde tartışma konusu oldu. Sivaslıların etki ekmeğin kendilerine ait olduğunu söylemesi üzerine karşılıklı polemikler oluştu.Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin tarihinin bin 200'lü yıllara dayandığını ve ilk kez Konya'da yapıldığını belirtti. O nedenle etli ekmeğin Konya'ya ait olduğunu vurgulayan Seçim, şunları söylediEtlik ekmek tamamen Konya'nın. Bunu birçok yönden açıklayabiliriz. Bin 200'lü yıllarda ilk defa Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Raziye Hatun Hanı'nda yapılmıştır Bunlar kayıt altında bilgilerdir. Bunun dışında kendi eserlerinde etten ve ekmekten bir bütün halinde bahsetmiş. Ayrıca Mevlevilikte de mutfak çok önemli bir noktada. Dolasıyla etli ekmeğin yavaş yavaş yapıldığı söyleniyor. Günümüze baktığımız zaman 1923 yılında kayıt altına alındığı biliniyor. 1923 yılında ilk defa Konya'daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıyor ve yavaş yavaş iyice tanınmaya başlanıyor. Bazıları oradaki kebaplardan kalan parçalarla yapıldığını, bazılarıda kasaptan alınan etten yapıldığı söylüyor.1939 YILINDA ETLİ EKMEK SOLANLARI AÇILIYOR1939 yılında sadece etli ekmek yapıp, satan bir işletmenin açıldığının belinten Seçim, 1939 yılına geldiğimiz zamanda ilk defa etli ekmek üstüne bir işletme açılıyor. Halen daha etlik ekmek alanında hizmet veriyor. Bizim etli ekmeğimiz çok kalın ya da ince değil. Bunun bir standartı vardır. Klasik Konya etli ekmeği; 70-80 santim boyunda, 20-25 santim eninde koyun etinden yapılan bir etlik ekmek sunulmalıdır bizlere. Bu sunulmuyorsa Konya etli ekmeğin dışına çıkılmış demektir. Günümüzde farklı versiyonları yapılıyor. Birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Ona hitap etmesi açısından da uzun etli ekmekte görsellik katmak açısından konulabiliyor. dedi.SİVAS'IN YAPTIĞI PİDEYE BENZİYORSivas'ta yapılan pideye benzediğini ifade eden Seçim, Elbette onlarda kendi etli ekmeğini yapıyor. Halkıda bunu benimsemiş; ama Konya etli ekmeği başka bir noktada. Türkiye'de nereye giderseniz gidin, etli ekmek hangi memlekete ait deseniz mutlaka Konya diyeceklerdir. Konya'nın dışına çıkamazsınız. Onların yaptığına pek etli ekmek diyemezsiniz, onlarınki biraz daha pideye benziyor. diye konuştu.ETLİ EKMEĞİN COĞRAFİ İŞARETİ KONYA'DIR30 yıldır etli ekmek yaptığını belirten fırın sahibi İsmail Küçüker, Etli ekmek kesinlikle Konya'nındır. Sivas'ın etli ekmeği Konya ile boy ölçüşemez. Konya etli ekmekte 'coğrafi işaret tescili' almıştır. Etli ekmek dendiği zaman akla gelen yer Konya'dır. dedi.