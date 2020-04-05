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Konya "evde kaldı" parklar ve mesire alanları sessizliğe büründü

Konya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle girişleri yasaklanan parklar ve mesire alanları, sessizliğe büründü.

05.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:44
Konya
Konya 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle girişleri yasaklanan parklar ve mesire alanları, sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki parklarla milli parklar ve bahçelerin boş olduğu, vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.
"Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Konyalılar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor. Şehrin işlek cadde ve sokakları da tamamen boşaldı.
Kent merkezindeki Türk Yıldızları Parkı ile doğal güzellikleriyle oldukça yoğun kalabalığı çeken Hadim ilçesindeki Göksu Şelalesi'ndeki piknik ve mesire alanlarının da boş olduğu gözlendi.
Beyşehir ilçesinde ise her sezonda hafta sonu yoğunluğu yaşanan Beyşehir Gölü sahilinde yasak dolayısıyla sessizlik hakim oldu. Sahildeki yürüyüş yolları ve bankalar boş kaldı.
Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve kuşlar oldu.
Beyşehir'in sembolü olan, zirvesi 2 bin 998 rakıma sahip, pınarları ve ormanıyla ünlü Anamas Dağı eteğindeki, şehrin kalabalığından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin sıkça uğradığı bölgeye de giden olmadı.
"Doğal güzellikler sessiz olsa da bir süre daha evde kalmalıyız"
İlçe sakini Rıza Önses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın eve kapandığını söyledi.
Daha önce çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Beyşehir'de park ve mesire alanlarının boş kaldığına dikkati çeken Önses, "Vatandaşların duyarlı davranması, evde kalması güzel bir şey. Her ne kadar sokaklar, caddeler ve doğal güzellikler sessiz olsa da bir süre daha evde kalmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Doğal alanları yalnız görmek üzücü olsa da 'sağlık olsun' demek lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Beyşehir, Konya, Güncel
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