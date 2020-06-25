KONYA Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldıKONYA'da bir fabrikada çalışan 97 kişi, yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

25.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:51
Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı
KONYA'da bir fabrikada çalışan 97 kişi, yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi, dün öğlen fabrikada yemek yedi. İşçilerden bazılarında akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı başladı. Bunun üzerine bazı işçiler akşam hastaneye gitti. Bugün sabah işe gelen işçilerin de bazılarıda aynı şikayetin devam etmesi üzerine onlar da fabrikanın araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri üzerinde durulan 97 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yenilen salatadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KONYA Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Güncel, Haber

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