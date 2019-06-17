17.06.2019 15:05
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KONYA FAKÜLTE TEKNİKERİ YÜKSEK GERİLİME KAPILIP ÖLDÜ

Konya'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.KONYA FAKÜLTE TEKNİKERİ YÜKSEK GERİLİME KAPILIP ÖLDÜ
Kaynak: DHA
Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel

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