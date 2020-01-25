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Konya fetö'nün 5 ülkede imamlığını yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün 5 ülkede imamlığını yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandıKONYA'da, FETÖ/PDY'nin faaliyet gösterdiği 5 ayrı ülkede 'örgüt imam' olduğu tespit edilen Ahmet Kaplan ve eşi Betül Kaplan saklandıkları hücre evinde yakalandı.

25.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:25
FETÖ'nün 5 ülkede imamlığını yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı
KONYA'da, FETÖ/PDY'nin faaliyet gösterdiği 5 ayrı ülkede 'örgüt imam' olduğu tespit edilen Ahmet Kaplan ve eşi Betül Kaplan saklandıkları hücre evinde yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2011-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün sırasıyla Malezya, Singapur, Filipinler, Hindistan ve Tayland'da örgüt imamı olan Ahmet Kaplan'ın eşi Betül Kaplan ile hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan Ahmet Kaplan ile eşi, evde yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çift, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Konya fetö'nün 5 ülkede imamlığını yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı

Ahmet Kaplan, Güncel

Kaynak: DHA


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