KONYA Fuhşun şifresi Apartmanda elektrik var

Fuhşun şifresi: Apartmanda elektrik varKONYA ve Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları öne sürülen 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

23.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:38
Fuhşun şifresi: Apartmanda elektrik var
KONYA ve Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları öne sürülen 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş için kendilerine ulaşanlara, 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' diyerek mesaj verdikleri ortaya çıktı.
'İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, bu sabah saatlerinde Konya ve Çankırı'da daha önce belirlenen 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek için yakalanıp, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin kendilerine fuhuş için ulaşanlara 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' ifadelerini kullanarak, kadınları gönderebileceklerine dair mesaj verdikleri ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. KONYA Fuhşun şifresi Apartmanda elektrik var

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul’daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye’nin Libya’daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron’a yanıt Haber
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Haberler››Güncel››KONYA Fuhşun şifresi Apartmanda elektrik var - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: ESENYURT'TA DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ-1 - Haber 15:51: Tokat'ta baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğuldu - Haber 15:49: Vücuduna inşaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi - Haber 15:47: Adıyaman'da trafik denetlemeleri devam ediyor - Haber 15:47: İstanbul'daki sağanak - Haber 15:35: İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu - Haber 15:09: Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt - Haber 14:21: Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu - Magazin 14:17: İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı - Haber 09:19: Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor - Haberler