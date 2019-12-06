Haberler » Güncel » Konya-fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış - Haber

Konya-fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış

Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almışKONYA'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

06.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:39
Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış
KONYA'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin randevu defterine, kadınların günlük kazançlarını yazdıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, bu sabah eş zamanlı olarak daha önce belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Süleyman O., yeğeni Sercan O., boşandığı eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi ile mağdur 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR
Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, iki farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen polis, şüphelilerin kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin ise kardeşi Elif K.'ya da fuhuş yaptırdığı tespit edildi.
Fuhuş yapan kadınların, kendilerini arayan müşterilere referansının kim olduğunu sorduğu da kaydedildi. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.
Konya-fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:11 Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE - Haber
16:10 Genç kız, sokak ortasında dövüldü - Haber
16:10 AK Parti MKYK toplandı - Haber
16:10 Suudi Bakan Cubeyr: "Yemen'de ateşkes ve uzlaşı ihtimali var" - Haber
16:09 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (1) - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:12:39