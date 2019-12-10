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Konya Gazeteciler Cemiyeti, canlı yayın yapan muhabirin saldırıya uğramasını kınadı

Konya Gazeteciler Cemiyeti, Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayın yapan bir muhabirin saldırıya uğramasını kınadı.

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40Konya Gazeteciler Cemiyeti, canlı yayın yapan muhabirin saldırıya uğramasını kınadı
Gazeteciler Cemiyeti, Konya'nın ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayın yapan bir muhabirin saldırıya uğramasını kınadı.
Konya Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Demirören Ajansı (DHA) muhabiri Hasan Dönmez'in Akçeşme Mahallesi Burç Sokağı'nda çöken kerpiç evin önünde canlı yayın yaptığı sırada çevredekilerin saldırısına uğradığı belirtildi.
"Meslektaşımız Hasan Dönmez'e görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Evin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı canlı yayında anlattığı sırada muhabir arkadaşımız Hasan Dönmez'e yapılan sözlü ve fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Muhabir Dönmez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hasan Dönmez, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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