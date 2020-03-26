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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattıKONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

26.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:59
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattı
KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için 'Ar-Ge' çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladık. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak."dedi.
Konya Şeker tarafından 2013 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yeni tip koronavirüs olan 'Covid-19' tespitinde kullanılan tanı kitlerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı. Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, çalışmaların üniversitesinin KİT-ARGEM laboratuvarlarında yapılacağını belirterek, şunları söyledi:
"Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlandı. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak. Bu amaçla sanayi işbirliklerine de başlanmış olup tüm paydaşlarımızla gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı konularında ilişki içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite sloganıyla kurulduğu günden bugüne akademik bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürüne dönüştürülmesini ilke olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KİT-ARGEM altyapısı ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam etmektedir."
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ’Covid-19’ tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Konya, Güncel

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattı

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